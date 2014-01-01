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家具 2014年 第35卷 第2期
  • 本期：16
  • 全年：12.8元/期
  • 全年6期
  • 共76.80元
  • 家具 2014年 第35卷 第2期
  • 编辑出版:家具杂志编辑部
  • 主办：中国家具工业信息中心;中国家具协会;
  • 出版周期：双月刊
  • 出版地：南京市
  • 语种：中文
  • ISSN：1000-4629
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  • 国内连续出版物号：CN31-1259/TS
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