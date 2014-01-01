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主管单位 中国轻工业联合会
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本期：16
全年：12.8元/期
全年6期
共76.80元
家具 2014年 第35卷 第2期
编辑出版:家具杂志编辑部
主办：中国家具工业信息中心;中国家具协会;
出版周期：双月刊
出版地：南京市
语种：中文
ISSN：1000-4629
本刊目前纸质期刊全国各地邮电局（所）均可订阅
定价：20.00元/册，全年6册
国内连续出版物号：CN31-1259/TS
国内连续出版物号：ISSN1000-4629
邮发代号：4-308
杂志独立网站：www.furmag.com.cn
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微信号:furniture2014
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